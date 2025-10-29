Licitan el mantenimiento de maquinaria en Lalín
La junta de gobierno local de Lalín aprueba el inicio del expediente de contratación del mantenimiento y reparación de la maquinaria pesada de obra, excavadora y motoniveladora. El gasto destinado a este servicio es de 19.500 euros al año, con IVA Incluido. El contrato será por dos años, prorrogable por uno más. El responsable del contrato será José Gil Bodaño.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Vecinos del acusado del crimen de Coia dicen que era increpado por la víctima
- Últimas horas del anticiclón en Galicia: un tren de borrascas dejará una semana pasada por agua
- Vigo agranda (todavía más) su Navidad: todas las novedades de la ciudad de las luces navideñas 2025
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Encuentro en Ourense del de los centros de Carmelitas