Licitan el mantenimiento de maquinaria en Lalín

La junta de gobierno local de Lalín aprueba el inicio del expediente de contratación del mantenimiento y reparación de la maquinaria pesada de obra, excavadora y motoniveladora. El gasto destinado a este servicio es de 19.500 euros al año, con IVA Incluido. El contrato será por dos años, prorrogable por uno más. El responsable del contrato será José Gil Bodaño.