Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Licitan el mantenimiento de maquinaria en Lalín

La junta de gobierno local de Lalín aprueba el inicio del expediente de contratación del mantenimiento y reparación de la maquinaria pesada de obra, excavadora y motoniveladora. El gasto destinado a este servicio es de 19.500 euros al año, con IVA Incluido. El contrato será por dos años, prorrogable por uno más. El responsable del contrato será José Gil Bodaño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents