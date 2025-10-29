Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lalín Activa pone en marcha los talleres de «mindfulness»

Sesión impartida ayer en Catasós.

REDACCIÓN

Lalín

La Concejalía de Envejecimiento Activo informa del inicio del taller de Atención plena y mejora emocional para participantes en el programa Lalín Activa. Son impartidos por la psicóloga Mónica Novas Dios a través de la técnica de mindfulness. Ayer hubo en Catasós y Soutolongo y hoy, en Moimenta (10:30 horas) y Cercio (16).

El mindfulness, o plena conciencia, es un método para conseguir la atención plena, centrándose en lo que está pasando «aquí y ahora», aceptándolo sin intentar cambiar nada ni juzgar. Está financiado por la Xunta de Galicia.

