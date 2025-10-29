Lalín Activa pone en marcha los talleres de «mindfulness»

La Concejalía de Envejecimiento Activo informa del inicio del taller de Atención plena y mejora emocional para participantes en el programa Lalín Activa. Son impartidos por la psicóloga Mónica Novas Dios a través de la técnica de mindfulness. Ayer hubo en Catasós y Soutolongo y hoy, en Moimenta (10:30 horas) y Cercio (16).

El mindfulness, o plena conciencia, es un método para conseguir la atención plena, centrándose en lo que está pasando «aquí y ahora», aceptándolo sin intentar cambiar nada ni juzgar. Está financiado por la Xunta de Galicia.