Lalín Activa pone en marcha los talleres de «mindfulness»
REDACCIÓN
Lalín
La Concejalía de Envejecimiento Activo informa del inicio del taller de Atención plena y mejora emocional para participantes en el programa Lalín Activa. Son impartidos por la psicóloga Mónica Novas Dios a través de la técnica de mindfulness. Ayer hubo en Catasós y Soutolongo y hoy, en Moimenta (10:30 horas) y Cercio (16).
El mindfulness, o plena conciencia, es un método para conseguir la atención plena, centrándose en lo que está pasando «aquí y ahora», aceptándolo sin intentar cambiar nada ni juzgar. Está financiado por la Xunta de Galicia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Vecinos del acusado del crimen de Coia dicen que era increpado por la víctima
- Últimas horas del anticiclón en Galicia: un tren de borrascas dejará una semana pasada por agua
- Vigo agranda (todavía más) su Navidad: todas las novedades de la ciudad de las luces navideñas 2025
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Encuentro en Ourense del de los centros de Carmelitas