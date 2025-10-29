Formación de IA en la AED para el comercio

Esta tarde finalizan en la sede de la AED, en Lalín, tres jornadas dedicadas a la formación en Inteligencia Artificial (IA) para el pequeño comercio. Crear un contenido visual (crearán su propio vídeo) y automatizar la comunicación con IA (aprenderán a crear imágenes y materiales visuales realistas) es la temática abordada en el último taller que está programado entre las 14.15 y las 16.45 horas.