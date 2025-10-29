Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formación de IA en la AED para el comercio

Esta tarde finalizan en la sede de la AED, en Lalín, tres jornadas dedicadas a la formación en Inteligencia Artificial (IA) para el pequeño comercio. Crear un contenido visual (crearán su propio vídeo) y automatizar la comunicación con IA (aprenderán a crear imágenes y materiales visuales realistas) es la temática abordada en el último taller que está programado entre las 14.15 y las 16.45 horas.

