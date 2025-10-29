El examen más práctico

Anxo Silva Romero tiene que rematar esta mañana una mesita de noche, bajo la mirada de un jurado que se encarga de evaluar cómo maneja la sierra o cómo se entiende con las proporciones del mueble. Anxo cursa ebanistería en el IES Antón Losada Diéguez , de A Estrada, y participa desde ayer en las olimpiadas gallegas de Formación Profesional Galicia Skills 2025, cuyos ganadores se conocerán mañana. Los que consigan el primer premio en 27 de las 36 especialidades pasarán a la final nacional, que se celebrará en Madrid del 24 al 28 de febrero.

El Antón Losada rozó la gloria en la anterior edición, ya que sus alumnos quedaron subcampeones en ebanistería y en carpintería, la disciplina que defiende su compañero Andrés Martíns Rodríguez. En su caso, tiene que construir un marco y una puerta a escala. El jefe de estudios del centro estradense, Xabier Bernárdez Matalobos, explica que los dos jóvenes están preparándose para la competición en Silleda ya desde finales del curso pasado, cuando formalizaron su inscripción en la convocatoria. «Están concentrados y trabajan con mucha precisión», indica, al tiempo que resalta el enorme nivel que está alcanzando un certamen que podemos calificar como un examen práctico, pero también largo y con mucha presión.

Anxo Silva Romero da forma a una mesita de noche. / Bernabé/Javier Lalín

Los aspirantes a triunfar en el GaliciaSkills 2025 disponen de 12 horas para acometer el reto de su categoría profesional. Trabajaron ayer en jornada de mañana y tarde, y rematan hoy. El tribunal evalúa de forma continuada el avance de sus trabajos, y los nombres de los ganadores se darán a conocer mañana jueves, en la gala de entrega de premios.

Andrés Martíns monta un marco y una puerta a escala. / BERNABE/JAVIER LALIN

El torneo nacional cuenta con otras dos bazas formadas en las comarcas: dos alumnos del IES Aller Ulloa, de Lalín. Son Radoslaw Lisiecki y Miguel Sánchez Bomtempo. El primero cursa el ciclo de desarrollo web, y tiene que demostrar que es el mejor en la puesta en marcha de una aplicación web (con base de datos y página web incluidas) orientada a autónomos y personas que viven en el mundo rural. Miguel Sánchez, por su parte, cursa administración de sistemas en red y debe montar un servidor y servicios web. Su tutor, Amador Abelleira, explica que en el caso de estas dos competiciones se evita que el alumnado tenga conexión a Inteligencia Artificial, porque ello simplificaría, y mucho, el reto al que se enfrentan.

Radoslaw Lisiecki participa en el reto de montar una aplicación web. / Bernabé/Javier Lalín

Los y las 250 estudiantes que participan en el GaliciaSkills no superan los 21 años de edad, pero pueden haber rematado ya su formación profesional, como el caso de Miguel Sánchez. El certamen cuenta con una zona habilitada para que el público visitante pueda experimentar de primera mano el desarrollo de esas 27 tareas que entran a competición. Hay otras 6 que son de demostración, y 3 más están reservadas a estudiantes de programas formativos básicos de centros de educación especial.

Calidad de la enseñanza

El conselleiro de Educación, el lalinense Román Rodríguez, inauguró ayer estas olimpiadas junto a la directoral xeral de FP, Eugenia Pérez. Rodríguez animó a los concursantes a demostrar toda su valía porque «estos días tenéis en vuestras manos poner de manifiesto la enorme calidad de las enseñanzas recibidas de vuestros profesores a lo largo del año». El conselleiro felicitó al alumnado, pero también a los 76 centros educativos de los que proceden por su implicación en el certamen gallego. «La cifra de participantes se incrementó este año en un 32%, pasando de 184 a 242, lo que demuestra el interés que despierta esta cita».

Román Rodríguez también tuvo palabras de agradecimiento a las 99 empresas patrocinadoras, «ya que es una prueba de la confianza del tejido productivo en la formación profesional gallega». Firmas como Schneider, L’Oreal, Estrella Galicia, elPulpo, DomusVi, Siemens, Festo o Finsa, entre otras, colaboran mediante la cesión de material, herramientas o maquinaria para el desarrollo de las pruebas. También colaboran distintos centros de FP en el concurso mediante la elaboración del catering, la cobertura audiovisual o la organización de talleres para el público.