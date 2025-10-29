A Estrada, en los nuevos mapas de ruido de la red de carreteras

La Axencia Galega de Infraestruturas ha aprobado definitivamente los nuevos mapas estratégicos de ruido de la red autonómica de carreteras de Galicia, en los que figura A Estrada como una de las zonas afectadas por el tráfico viario. El documento, publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la pasada semana, actualiza los niveles de contaminación acústica de las principales vías con más de tres millones de vehículos al año, en cumplimiento de la Directiva europea 2002/49/CE y de la Ley estatal del Ruido.

En el caso de A Estrada, los estudios abarcan dos tramos de carreteras autonómicas: la AC-841 y la PO-841, que une Santiago con el municipio estradense pasando por Teo, y la PO-841. En total, los tramos analizados en el término municipal suman más de 13 kilómetros de longitud.

La AC-841, entre los puntos kilométricos 8+390 y 11+720, atraviesa el límite sur de Teo hacia A Estrada, mientras que la PO-841 pasa por el municipio entre los puntos 11+720 y 21+530. Estas dos vías son las principales conexiones del concello estradense con el eje Santiago–Pontevedra y soportan un tráfico intenso, especialmente de vehículos pesados y desplazamientos diarios de trabajadores.

De este modo, la elaboración de estos mapas tiene como objetivo identificar las áreas con mayores niveles de ruido ambiental y servir de base para los futuros planes de acción contra el ruido. En ellos se propondrán medidas correctoras como barreras acústicas, pavimentos fonoabsorbentes o limitaciones de velocidad en tramos urbanos.

Durante el período de información pública, que se abrió el 20 de mayo y se prolongó durante un mes, los documentos pudieron consultarse en la web de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y en los concellos implicados. Aunque solo cuatro ayuntamientos gallegos (Arteixo, Coristanco, Santiago y Vigo) presentaron alegaciones, el expediente fue finalmente aprobado con algunas correcciones técnicas, sin cambios en los tramos que afectan a A Estrada.

Con la publicación de la aprobación definitiva, los mapas estratégicos pasan a ser el instrumento de referencia para evaluar el impacto acústico del tráfico en el municipio. Por otra parte, la adminsitración autonómica recuerda que estos datos permitirán planificar actuaciones coordinadas con los concellos y mejorar la calidad ambiental de las zonas más expuestas al ruido, en particular las viviendas.