A Estrada inicia en noviembre el cambio de colectores amarilllos

El Concello de A Estrada ha comenzado a recibir en el recinto municipal de Guimarei los nuevos contenedores amarillos destinados a envases ligeros (plástico, latas y bricks), que serán instalados en la villa durante el mes de noviembre. En total, se retirarán 190 unidades y se colocarán unas 75 nuevas, de un modelo más moderno y con mayor capacidad, adaptadas para la carga lateral.

Según manifiesta la administración local, el objetivo de esta sustitución es mejorar la eficiencia de la recogida selectiva de residuos, que se completará con una reorganización de las islas de contenedores en el núcleo urbano. Las nuevas unidades permitirán pasar de los actuales depósitos de 800 litros a modelos de 1.800 y 3.200 litros. Con este aumento de capacidad, el Concello revisará y reorganizará los puntos de depósito por calle, con el fin de optimizar el espacio y facilitar una recogida más ágil y eficaz.

El concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, explicó que también se incorporarán 25 contenedores adicionales destinados a la recogida de vidrio, y que en las próximas semanas comenzarán las campañas informativas para introducir el quinto contenedor, destinado a residuos orgánicos. «En noviembre daremos un cambio importante en la recogida de basura», señaló el edil.

Durán añadió que durante el próximo mes se completará la instalación de las nuevas unidades, lo que implicará cambios en la ubicación de los puntos de recogida. Algunos contenedores serán retirados de zonas donde los vecinos habían expresado molestias por su presencia. Por otro lado, los contenedores amarillos que se encuentren en buen estado serán recolocados en las parroquias rurales del municipio.

Los últimos datos facilitados al Concello por Ecoembes, responsable de la gestión de estos colectores, muestran que A Estrada supera la media gallega, con una tasa de reciclaje del 24%. En el último año, los vecinos depositaron en estos contenedores 450.000 kilos de envases ligeros, y el municipio mantiene un crecimiento sostenido de entre un 10 y un 15% anual en la recogida selectiva.