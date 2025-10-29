El colectivo Empresarios e Comerciantes de Silleda (ECOS) contará con una nueva junta directiva, cuyos componentes se darán a conocer en los próximos días. El nuevo equipo relevará al que encabezaba Silvia López Romero desde el año 2021. La asociación tuvo que ampliar por dos veces el plazo para la presentación de propuestas, para garantizar la continuidad.