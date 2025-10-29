Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto navideño de Vilatuxe en el Arena

La Banda de Música de Vilatuxe ha obtenido autorización municipal para la celebración de su concierto de Navidad en el Lalín Arena el 25 de diciembre. Pero la ocupación será del 20 hasta el 26 para montaje y desmontaje.

