El CIM atendió 510 consultas por violencia machista en diez meses

El Centro de Información á Muller (CIM) de Lalín ha recogido 510 consultas sobre violencia de género en los últimos diez meses, tal como se puso de manifiesto en la mesa local de coordinación celebrada ayer. Las demandas engloban tramitación de prestaciones periódicas, servicio de teleasistencia Atenpro y asesoramiento jurídico y psicológico.

La mesa es una herramienta en el ámbito local para la erradicación de la violencia machista y potenciar la coordinación entre los agentes implicados, por lo que participan representantes de distintas entidades que trabajan directa o indirectamente con las víctimas: Guardia Civil, Policía Local, Colegio de Abogados, Juzgado de Primera Instancia, la unidad de la Subdelegación del Gobierno, servicios de salud y de orientación de institutos o CIM.

A la convocatoria de ayer asistieron, por parte de la Guardia Civil, Irene García Díaz, del servicio EMUME, el teniente Jorge Cobas Piñeiro y el responsable de Viogén del puesto de Lalín, Ramón Silva Donsión; Mª José Rodríguez Pérez, jefa de la unidad de violencia contra la mujer de la Subdelegación del Gobierno; Roberto Barba Alvedro, director general de la lucha contra la violencia de género de la Consellería de Política Social e Igualdade; Cecilia González, agente de Policía Local; Luis Fernando Pérez Méndez, del IES Ramón Aller Ulloa; Ana Herminia Ruíz Vázquez, del Centro Integral de Saúde (CIS); Carmen Silva, del Colegio de Abogados de Pontevedra; Mª Jesús Payo Negro, agente municipal de igualdad; y M.ª Teresa Rocha Blanco, directora del CIM. Presidió la concejala responsable de este organismo, Carmen Canda Larroy, y también estuvieron los ediles Pablo Areán (Seguridad) y Avelino Souto Rozados (Política Social).

Informes

María José Rodríguez presentó el informe de la situación actual en cuanto a casos de violencia de género existentes en el municipio. Por su parte, Roberto Barba dio cuenta de los recursos en los que están trabajando en el contexto de esta problemática. Así, se abordó el protocolo de atención a las personas LGTBI desde los CIM y los decálogos por la igualdad de este mismo colectivo en los ámbitos de la familia, el deporte y la educación, recursos elaborados ambos por la Xunta de Galicia. Y se pusieron en común las actuaciones de la mesa de coordinación.