Charlas sobre consumo de pornografía en enero

El edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero de Lalín albergará en enero dos jornadas sobre consumo de pornografía. Una sesión, dirigida al público adulto, tendrá lugar el día 14 de 18:30 a 21 horas. Al día siguiente, de 10:30 a 13:30, se impartirá el taller No te dejes engañar: el impacto de la pornografía, para alumnado de institutos.