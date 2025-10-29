Cerdedo abre la convocatoria para el concurso de decoración navideña

El Concello de Cerdedo-Cotobade ya puesto en marchar la convocatoria de la cuarta edición del concurso de decoración Cerdedo-Cotobade é Nadal, con el objetivo de promover el espíritu navideño, dinamizar el comercio local y fomentar la sostenibilidad mediante el uso de materiales reciclados.

El certamen cuenta con dos categorías: familiar o individual, para mayores de edad que decoren viviendas o balcones visibles desde la calle, y colectiva, para comercios, locales de hostelería, asociaciones o comunidades de montes.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 10 de diciembre, de forma presencial o por correo electrónico (a través de la dirección omix@cerdedo-cotobade.gal). Asimismo, las decoraciones deberán permanecer expuestas hasta el 7 de enero de 2026.

El jurado municipal valorará diseño, originalidad y uso de materiales reciclables, y fallará los premios el 16 de diciembre.En la categoría familiar o individual, se concederán 200, 150 y 100 euros para los tres primeros premios; en la colectiva, las recompensas serán de 300, 250 y 200 euros. Por otra parte, la entrega tendrá lugar el 27 de diciembre en el pabellón de deportes de Carballedo, junto con otras actividades festivas.