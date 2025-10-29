Ayudas para 18 fiestas y otras seis denegadas

La junta de gobierno de Lalín ha aprobado ayudas a 18 fiestas para contratar agrupaciones de música locales: 500 euros si eran las bandas de Lalín (Lalín de Arriba, Goiás y Gresande) o Vilatuxe (Losón, Anzo, Madriñán, Botos, Vilatuxe y Noceda), 400 en el caso de Muimenta (Santiso, Cercio, Bendoiro, Camposancos, Moimenta y Cadrón) y 300 para A Lira de Prado (en su propia parroquia) y la charanga KM 0 (Palmou). Se denegaron a las comisiones de Donramiro, A Xesta, Galegos y Barcia por no estar inscritas en el registro municipal y a las de Bermés y Barcia por no certificar la ausencia de deudas con la administración local.