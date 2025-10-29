Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Autorizan cestas de 120 euros para trece bebés

El Concello de Lalín ha autorizado la concesión de ayudas por nacimiento de trece bebés entre marzo y septiembre. La prestación consiste en lotes de productos de puericultura por valor de 120 euros.

