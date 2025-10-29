Autobuses y camiones, prohibidos en Serafín Pazo y Alfonso Varela

La Policía Local de A Estrada anunció ayer cambios en la circulación del casco urbano que afectan a los autobuses y al tráfico pesado. Las brigadas municipales instalaron durante la mañana la nueva señalización vertical en dos calles Serafín Pazo y Alfonso Varela Durán, donde desde ahora queda prohibida la circulación de autobuses y camiones.

De este modo, los vehículos de transporte de pasajeros no podrán utilizar ninguno de estos accesos para entrar o salir de la estación de autobuses, como venía ocurriendo hasta ahora. La medida tiene como objetivo mejorar la seguridad vial en ambas calles.

Ambas calles son, según el mando Local, muy transitadas por los peatones, por su proximidad a aparcamientos públicos, edificios municipales o vías principales . Por ello, la entrada y salida de autobuses desde la estación se realizará exclusivamente por la Rúa Matadoiro. Con las señales ya colocadas, los cambios entran en vigor de forma inmediata.