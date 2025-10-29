Apenas el 10% de beneficiarios de las subvenciones directas de la PAC tiene menos de 40 años

El envejecimiento del sector primario sigue avanzando sin un relevo generacional efectivo, a pesar incluso de que en el plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) existen diferentes medidas para la incorporación de jóvenes. Sin ir más lejos, a lo largdo del pasado año menos del 10% de los beneficiarios de la PAC 2024 en Galicia tienen menos de 40 años.

Así lo refleja el Análisis de la edad y el sexo de los perceptores de las ayudas directas y desarrollo rural 2024 del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), donde se detalla que el año pasado cobraron ayudas directas de la PAC hasta 19.595 personas en Galicia. De ellas, solo 92 contaban con menos de 25 años, el 0,4%. Mientras, los 1.839 beneficiarios de entre 26 y 40 años representan apenas el 9,4% del total. En sentido contrario, los 5.363 adjudicatarios de más de 65 años suponen el 27,3% del total y el grupo de edad con más beneficiarios es el de entre 41 y 65 años, con 12.301 que percibieron ayudas directas, el 62,8% del total.

La evolución durante los últimos cinco años revela que el peso de la población en edad de jubilación en la recepción de ayudas directas vinculadas a la PAC se ha ido incrementando. Así, en 2019 representaban el 21% de los perceptores —seis puntos porcentuales menos que en el último curso—.

A diferencia de otras comunidades autónomas, en cuanto a las percepciones económicas directas asociadas a la PAC, el sector primario en Galicia aparece como un sector feminizado. De este modo, el 53% de los beneficiarios de estas ayudas son del género femenino. Una situación que contrasta, por ejemplo, con una comunidad limítrofe como Castilla y León, donde las mujeres son apenas el 27% de las beneficiarias. De hecho, únicamente Galicia y Asturias cuentan con una mayoría femenina de adjudicatarias.

En total, el año pasado el sector primario gallego recibió 33,3 millones de euros en ayudas directas.

La Xunta completa el pago de ayudas a ganaderos por la EHE

El Consello da Xunta aprobó este lunes la resolución de Medio Rural referente a los pagos correspondientes a la última época de circulación del vector transmisor de la enfermedad hemorrágica epizóotica (EHE). Se harán efectivos más de 96.000 euros a otros 70 ganaderos beneficiados, que declararan la dolencia u obtuvieran los correspondientes resultados analíticos con posteriridad al 5 de diciembre de 2024, o que sufrieran muertes por la enfermedad después de esta fecha. Cabe recordar que la mayor parte del presupuesto de estas ayudas ya se ejecutó con anterioridad. En este sentido, las ayudas concedidas hasta ahora correspondieron a los afectados quedeclararan la enfermedad y obtuvieran los resultados desde la llegada de esta dolencia a Galicia en 2023 hasta la referida fecha. Así, en junio de este año se les pagaron más de cinco millones de euros a 5.559 ganaderos. Por lo tanto, con esta nueva resolución el número global de beneficiarios se sitúa en 2.629, con una aportación total que supera los 5,32 millones de euros, financiados tanto por la Administración autonómica como por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.Así, se completa el pago correspondiente a la última época de circulación del vector transmisor de la dolencia, que no estuvo presente en Galicia desde el comienzo de su período de actividad en este 2025.