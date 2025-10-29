Agolada publica la lista de la bolsa de empleo
El BOP publicó ayer una resolución de la Alcaldía de Agolada en la que recoge la lista de personas admitidas para conformar una bolsa de empleo y poder cubrir las posibles vacantes y bajas en el puesto de auxiliar administrativo. Dos aspirantes quedaron excluidos no presentar toda la documentación requerida, y pueden hacerlo durante 10 días hábiles, a contar desde hoy.
