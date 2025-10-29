Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abren el plazo de Hub Olympe Emprende

Están abiertas las inscripciones para una nueva edición de la Aceleradora del Hub Olympe Emprende, que en Deza dio lugar a iniciativas como la cooperativa Educalecrín, así como otras en Cataluña y Andalucía. A lo largo de cuatro ediciones, Olympe Emprende, ha apoyado a 128 mujeres y ha contribuído a la creación de 11 nuevas cooperativas. Con un total de 152 horas de acompañamiento estratégico, 128 de sesiones de coaching y 560 de formación especializada, el programa ha sido clave para impulsar el desarrollo personal y profesional de las participantes. El plazo de inscripción finaliza mañana y el programa se desarrollará de enero a junio de 2026.

