Abren el plazo de Hub Olympe Emprende
Están abiertas las inscripciones para una nueva edición de la Aceleradora del Hub Olympe Emprende, que en Deza dio lugar a iniciativas como la cooperativa Educalecrín, así como otras en Cataluña y Andalucía. A lo largo de cuatro ediciones, Olympe Emprende, ha apoyado a 128 mujeres y ha contribuído a la creación de 11 nuevas cooperativas. Con un total de 152 horas de acompañamiento estratégico, 128 de sesiones de coaching y 560 de formación especializada, el programa ha sido clave para impulsar el desarrollo personal y profesional de las participantes. El plazo de inscripción finaliza mañana y el programa se desarrollará de enero a junio de 2026.
