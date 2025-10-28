Vista Alegre organiza una excursión a Valença para asistir a la Feira de Cerdal
REDACCIÓN
La Asociación Cultural Vista Alegre de A Bandeira promueve una excursión el 1 de noviembre a la populosa Feira dos Santos de Cerdal, en la localidad portuguesa de Valença do Minho. Los socios viajarán gratis mientras que el resto deberá abonar 15 euros para poder viajar. El plazo de inscripción (son plazas limitadas) se realizará por orden de inscripción hasta el 30 de octubre. El importe para los no socios será abonado en el momento de la inscripción.
Por otro lado, el Centro Cultural Vista Alegre será escenario este viernes 31 de octubre, a las 20.00 horas, de la presentación del libro Casiopea... Luz do Norde de Xosé Manuel Lobato. El autor estará acompañado por Juan Liñares, Ramiro Cimadevila y la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena.
