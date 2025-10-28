Salimat capta expositores en Gastrónoma-Valencia

La Feira Internacional de Galicia (FIG) participa de lunes a miércoles en la Feria Gastronómica del Mediterráneo (Gastrónoma 2025), que celebra en Valencia su décimo aniversario. Promociona su 29º Salón de Alimentación del Atlántico (Salimat), que tendrá lugar del 4 al 7 de junio de 2026, en paralelo a la 48ª Semana Verde de Galicia.

Salimat dispone de un espacio en el stand que la Consellería do Mar tiene en el certamen valenciano, al que también Medio Rural acude con puesto propio. Un equipo de la FIG, con su director, Ricardo Durán, a la cabeza, informa sobre Salimat y visita a otros expositores. A la vista de los contactos mantenidos, se espera contar con una nutrida presencia de expositores valencianos en la próxima edición del salón de Silleda. La difusión ha llegado o llegará a ferias como Saborea La Palma; Auténtica Premium Food, en Sevilla; Alimentaria, en Barcelona; Gourmets, en Madrid; Gustoko, en Bilbao; Alicante Gastronómica, en Alicante; o Xantar, en Ourense.