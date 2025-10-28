El legado de Lara: 16.000 euros para investigar los tumores infantiles

«Quizá ahora no lo veas, pero dentro de un año, esto que estás haciendo te va a consolar». Es parte de la conversación telefónica que mantuvo la presidenta de la Fundación Martín Álvarez Muelas, Isabel Muelas, con Cristina Iglesias, la tía de Lara García. La niña falleció este domingo, con solo 5 años y tras ser diagnosticada, hace uno, de un glioma pontino intrínseco difuso (GPID), un tumor pediátrico muy agresivo. Numerosos vecinos arroparon ayer a la familia durante el entierro de la pequeña en Larazo.

Cristina decidió, hace un par de semanas, dar a conocer la enfermedad de su sobrina y así contribuir a la recaudación de fondos con los que la citada fundación podrá costear las 50 dosis de un virus oncolítico que fabricará la Clínica Universidad de Navarra para otros tantos niños, que pueden así alargar su esperanza de vida hasta en cinco años. De media, entre el diagnóstico de este tumor y la muerte del paciente transcurren solo 15 meses.

Lara García, en una imagen cedida por la familia. / Cedida

Desde mediados de octubre, la movilización desde Vila de Cruces ha recaudado 16.000 euros. Y la cifra va a aumentar, seguro, porque se mantienen los dos actos previstos en noviembre en el auditorio Xosé Casal (el día 8) como en el local social de la parroquia lalinense de A Xesta (el 9). Miembros de la propia fundación acudirán en las jornadas previas a los centros educativos del municipio cruceño a impartir charlas para informar a la comunidad sobre esta enfermedad, para cuya curación e investigación no se destinan fondos públicos.

Pero la actividad de la fundación que preside Isabel Muelas va más allá: en 2021 tuvo lugar la primera fase con humanos del ensayo clínico que permitirá fabricar y probar ahora esas 50 dosis. Al mismo tiempo la entidad colabora en la investigación de la terapia celular CAR-T contra este tumor, que suele afectar a niños y, en mucha menor medida, a adultos: hay otros tres niños y niñas diagnosticados en Galicia, pero la fundación atiende también a 3 personas de más de 25 años con este cáncer.

Es muy importante, también, la donación de cerebros afectados para los ensayos que realizan laboratorios de los Países Bajos. Fue precisamente lo que decidieron los progenitores de Martín Álvarez, el niño que da nombre a la fundación y que falleció en junio de 2023. «Martín enfermó en 2022» y la lucha de su familia permitió avances, casi cuatro años después, para otros niños que están pasando por la misma situación.