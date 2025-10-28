Lalín logró rebajar un 24% la contaminación del aire por ozono troposférico desde 2012

En 2008 la crisis de la construcción contribuyó a reducir la contaminación del aire porque se redujo el volumen de transporte por carretera, igual que ocurrió en 2020 con el confinamiento tras la declaración de la pandemia del covid-19. Los vehículos y las industrias que funcionan con combustibles fósiles, así como la ganadería intensiva, figuran entre las actividades que generan óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles que, al combinarse, producen ozono troposférico, un contaminante que en 2022 causó la muerte de 6.100 personas en España por enfermedad pulmonar.

El cambio climático, con sus olas de calor, agrava esa contaminación del aire, pero la meteorología sí contribuye a paliarla : los vientos alisios de Canarias y las precipitaciones en Galicia (así como su menor insolación) evitan el estancamiento del ozono troposférico durante la primavera y el verano en las zonas suburbanas y rurales. ¿Por qué afecta más a estas áreas que a las ciudades, donde hay mayor población y actividad industrial? Porque las reacciones químicas que forman este ‘ozono malo’ se forman siempre lejos de sus fuentes, ya que el óxido de nitrógeno de la industria o del tráfico, por sí solo, destruye esas moléculas de ozono troposférico.

Las lluvias, aunque vayan a menos, explican que Lalín haya reducido en el presente ejercicio y en comparación con la media entre los años 2012 y 2019 un 24% el impacto del ozono troposférico en la salud. Son datos que recoge el informe «La contaminación por ozono en España durante 2025», de Ecologistas en Acción, y con registros hasta el 30 de septiembre. El documento anual se dará a conocer en la primavera de 2026. Ese recorte del 24% se refiere a un mayor cumplimiento de los valores de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda que el aire que respiramos no supere más de 3 días los 100 microgramos por metro cúbico (µg/m³) de esos contaminantes. Sin embargo, al contemplar los datos de solo 2025, resulta que la estación de medición lalinense registró durante 29 días una cifra superior a los 100 microgramos, un valor similar al de otras áreas rurales o suburbanas como Xinzo de Limia, con 30 jornadas, Ponteareas, con 37, o el barrio periurbano de O Castrillón, en A Coruña, con 34. Como ejemplo de que el ozono troposférico afecta más a las zonas rurales que a las áreas donde se originan sus fuentes, vemos que en la estación de la factoría PSA Citroën de Vigo hubo solo 7 días con valores por encima de los que aconseja la OMS. Sin embargo, en el municipio lucense de O Saviñao la cifra se dispara a los 69. Así, mientras en Vigo la media de 2025 se desplomó un 69% en relación al promedio de 2012-2019, en O Saviñao sube al 162%.

La OMS es bastante más restrictiva que la normativa actual, pues la ley en vigor marca como límite para la salud 18 jornadas por encima de los 120 µg/m³. Si nos atenemos a esta proporción, en Lalín se produjeron cuatro jornadas por encima.

Sin datos en tiempo real

Ya a nivel autonómico, el informe de Ecologistas en Acción señala que la mejora del aire es muy notable en las ciudades de Lugo y de Pontevedra, que están entre las urbes donde no se superaron esos tres días de ese valor octohorario de la OMS. El colectivo lamenta que la página web autonómica de calidad del aire no ofrezca datos en tiempo real de las 11 estaciones de redes industriales, y recrimina al Estado porque su II Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, aprobado en septiembre del año pasado no tiene «ni el detalle ni los mecanismos suficientes para que las comunidades autónomas y los municipios adopten las medidas necesarias para reducir los niveles de ozono».

Menos tráfico, incluido el aéreo, y más compostaje

El ozono en superficie se forma en la capa más baja de la atmósfera, mientras que el estratosférico, localizado a entre los 10 y los 50 kilómetros de altura, nos protege de la radiación ultravioleta y permite tanto la vida humana como la existencia de vegetación. Al ozono bueno se le puede proteger optando por el transporte público, que reduce las emisiones contaminantes. Esto también ayuda a reducir el ozono malo, igual que el recorte del tráfico aéreo, la mejora del transporte por ferrocarril, para que sea una alternativa real al uso del coche. Ecologistas en Acción propone además moratorias para las macrogranjas o la promoción del compostaje de residuos orgánicos, en lugar de enviarlos a vertederos.