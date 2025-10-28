Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada de micología el 1 de noviembre en Rodeiro

REDACCIÓN

Rodeiro

Rodeiro acoge el 1 de noviembre una jornada micológica que dará comienzo a las 10.00 horas con una charla informativa. Habrá salida al monte dirigida por Ricardo Mínguez González y una degustación en Casa Achacán a partir de las 14.00 horas. Inscripción en el teléfono 986 790 301 o en el correo biblioteca@rodeiro.gal.

