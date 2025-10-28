Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las empresas de Tabeirós-Montes, invitadas a la cita de comunidades energéticas

Tendrá lugar en Lalín el día 24 de noviembre

REDACCIÓN

A Estrada

La Oficina de Transformación Comunitaria de la Diputación de Pontevedra invita a empresarios del polígono industrial de Toedo a participar en una sesión divulgativa sobre las comunidades energéticas y los beneficios que pueden llegar a tener para las empresas. Las firmas asentadas en Tabeirós-Terra de Montes tienen como sede de referencia de estas sesiones la que se encuadra en Lalín. Será el día 24 de noviembre en el edificio multiusos de la calle Manuel Rivero. En la sesión se ofrecerá información práctica sobre las ventajas de las comunidades energéticas, su funcionamiento y los pasos necesarios para su creación, fomentando la participación de las empresas y otras entidades.

TEMAS

