Disólvese a cooperativa silledense Amarelas

A entidade Amarelas Sociedade Cooperativa Galega publicou onte no DOG o seu acordo de disolución. Este acordo tivo lugar na asamblea xeral extraordinaria que se celebrou o 30 de setembro, na que tamén se nomeou unha liquidadora. Erea Viz e Cristina González puxeron en marcha Amarela en 2018.

