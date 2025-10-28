Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conferencia de la activista Katherine Almánzar en Lalín

Conferencia de la activista Katherine Almánzar en Lalín | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Conferencia de la activista Katherine Almánzar en Lalín | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

El Casino de Lalín albergó ayer un encuentro organizado por la Asamblea de Cooperación por la Paz en colaboración con Azos Feministas. Contó con la presencia de la activista dominicana Katherine Almánzar. El objetivo es la elaboración de una cartografía social participada como punto de inicio para seguir ahondando en la participación comunitaria como un proceso gradual y dinámico «que favorezca la empatía intercultural», tal y como subrayó la comunicadora.

