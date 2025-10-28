Os concelleiros do BNG de Silleda participan nunha xornada formativa sobre comunicación política local
Os dous concelleiros do BNG de Silleda, Erea Rey e Xerardo Díaz, participaron o sábado nunha xornada formativa sobre comunicación política local, co obxectivo de mellorar as ferramentas de relación coa veciñanza e reforzar a capacidade de transmitir con claridade e eficacia as súas propostas. «Apostamos por unha política municipal baseada na preparación, na transparencia e na proximidade», afirman. Rey vén de asistir tamén a unhas xornadas da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Vigo sobre o uso do galego nas redes sociais. Durante o encontro, as redes sociais do BNG de Silleda foron destacadas como exemplo de boa práctica na comunicación entre cargos públicos e veciñanza, tanto pola súa calidade lingüística como pola súa capacidade de conectar coa realidade local.
- Multas de hasta 250.000 euros por construir un acceso ilegal en una carretera autonómica
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- La repentina muerte de la camionera e infuencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Un miembro del jurado popular reconoce al acusado del crimen de Coia y se paraliza el juicio
- Abordan un barco a 600 millas de Canarias con 6.500 kilos de cocaína destinados al puerto de Vigo
- Autónomos y pymes temen una ola de multas por el nuevo control de facturas
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones