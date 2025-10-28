Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla sobre porno en el edificio de Manuel Rivero

Noelia Moreau, educadora social, sexóloga y agente de igualdad de género, estará el 17 de noviembre en Lalín impartiendo a las 18.00 horas una charla-coloquio que lleva por título «PorNo(n) Educar» y que está dirigida a personas responsables de la educación de sus hijos, familias y profesorado. Después de la conferencia habrá un tiempo para preguntas, debate y reflexión sobre el tema. Para una mejor organización de la actividad, se agradece que los interesados se anoten a través del teléfono 986 181 045, indicando el número de participantes en una iniciativa organizada por la Oficina de Igualdade de Lalín.

