Casa San Martín y Canteras del Arenal, premios de la IX Xuntanza Empresarial
Será el 22 de noviembre en el Pazo de Bendoiro | Viños Manuel Gil, Proquideza, Carpintería Jar, La Molinera, A Morena, O Chabulli de Toupiña y Patricia Galego, también galardonados
La Asociación de Empresarios de Deza (AED) celebrará el sábado 22 de noviembre en el Pazo de Bendoiro su IX Xuntanza Empresarial, que aprovechará para entregar los ya tradicionales premios anuales y compartir un cocido de confraternidad con socios, autoridades y personas invitadas.
La junta directiva de la agrupación acordó conceder el Premio Especial AED al restaurante lalinense Casa San Martín, ubicado en O Corpiño y que precisamente en noviembre cumplirá 50 años de actividad, y el Premio a la trayectoria empresarial a Canteras del Arenal, firma lalinense que también supera el medio siglo de vida.
Otros de los galardones que se entregarán en la cita por acuerdo de la directiva de la asociación son los de fomento del gallego en la empresa, para la firma lalinense Viños Manuel Gil; internacionalización, para Carpintería Jar, empresa de Lalín que realiza trabajos en países como Portugal, Francia, Reino Unido, República Dominicana, Dubai o Bahrein; e innovación, para Proquideza, también lalinense, dedicada al diseño y fabricación de especialidades químicas, fundamentalmente para los sectores agroganadero, alimentario e industrial.
Los cuatro premios restantes (hostelería, comercio, emprendimiento y autónomos) serán entregados al Restaurante La Molinera, por ser uno de los establecimientos más singulares y valorados del sector de la restauración en Lalín; a la Panadería da Morena, que acumula más de 180 años de tradición familiar; a O Chabulli de Toupiña, por la puesta en marcha de un espacio multidisciplinar que integra exposición, degustación y venta; y a la nutricionista y cocinera lalinense Patricia Gallego, por su proyecto Qïchen Biocociña.
Retirada de invitaciones
Respecto al desarrollo de la reunión, el presidente de la Asociación de Empresarios de Deza, David Campos, avanza que, como viene siendo habitual, además de la entrega de los premios y la intervención de distintas autoridades, incluirá también un almuerzo de confraternidad a base de cocido de Lalín. Las invitaciones para asistir al evento pueden retirarse en la sede de la asociación hasta el día 14 de noviembre y el precio por persona es de 50 euros.
- Multas de hasta 250.000 euros por construir un acceso ilegal en una carretera autonómica
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- La repentina muerte de la camionera e infuencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Un miembro del jurado popular reconoce al acusado del crimen de Coia y se paraliza el juicio
- Abordan un barco a 600 millas de Canarias con 6.500 kilos de cocaína destinados al puerto de Vigo
- Autónomos y pymes temen una ola de multas por el nuevo control de facturas
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones