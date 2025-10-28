La Casa das Letras estrena «Avelina Valladares. Dona de seu» el jueves

La Casa das Letras de A Estrada acogerá este jueves 30 el estreno de la exposición «Avelina Valladares. Dona de seu», a las 19.00 horas. La muestra llega con motivo del bicentenario del nacimiento de Avelina Valladares, celebrado el 23 de octubre, y en el marco del Año Cultural 2025, en el que el Concello de A Estrada rinde homenaje a la escritora de Vilancosta , en la parroquia estradense de Berres.

Con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de su Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, la exposición está comisariada por el director de Producción de Editorial Galaxia, Xesús Domínguez Dono. Reúne fondos gráficos del fotógrafo Tono Arias, de la ilustradora Rosa de Cabanas, de Hortensia Iglesias, del archivo familiar Ferreirós Domínguez, del Museo do Pobo Estradense, de Editorial Galaxia y de la Fundación Penzol.

El acto de inauguración contará con la asistencia del alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao; del secretario general de Política Lingüística, Valentín García; de Xesús Domínguez; y de Mari Carmen Ferreirós, en representación de la familia.

A través de media docena de paneles, la muestra propone a los visitantes un recorrido por la trayectoria vital y creativa de esta escritora estradense, tomando como punto de partida el propio contexto en el que vivió. En un siglo XIX políticamente convulso, el «Rexurdimento» fue el gran movimiento cultural en Galicia, y la recuperación del gallego como lengua literaria, una de sus principales banderas.

Otros paneles se centran en la familia Valladares, y el ambiente de pasión por la literatura y la música en el que creció. También se muestra su dimensión poética bajo el sobrenombre que le otorgó Manuel García Barros: A Cantora da Ulla, donde se incluyen 50 poemas, entre los que destacan seis composiciones escritas en gallego. El panel final recoge el legado de Avelina, que ya deja de ser la hermana de Marcial, y adquiere nombre y rostro propio.