Campos se limita a explicar que la Xunta «ultima» el plan del albergue

El alcalde de Dozón, Adolfo Campos Vázquez, apenas ofreció ayer información al BNG sobre el albergue de peregrinos que la Xunta quiere construir en la antigua casa rectoral de O Castro. El regidor indicó en el turno de ruegos y preguntas del pleno que el gobierno autonómico «está ultimando» la redacción del proyecto «para licitar las obras de rehabilitación a la mayor brevedad posible».

En cualquier caso, esta dotación ya va con demora. El pasado mes de marzo el gobierno autonómico anunciaba el proyecto, con la idea de licitar las obras durante el primer semestre del año, para ejecutarlas durante 2026 y así disponer del albergue para el próximo Año Santo, en 2027. Así lo recordó ayer Campos, pero según apunta el portavoz del BNG, Miguel Docasar, el regidor no especificó si la Xunta va a comprar o alquilarle el inmueble a la Diócesis de Lugo (sí mencionó la existencia de un convenio), ni tampoco, por tanto, qué entidad va a gestionarlo. Sí apuntó que un grupo de arquitectos visitó la casona, y que el albergue «será una realidad por iniciativa de este alcalde y gracias al compromiso del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que desde el primer momento respaldó la idea de que en Dozón, como final de etapa de la Vía de la Plata, hay la necesidad de que los peregrinos cuenten con un alojamiento público para pernoctar». Ese alojamiento permitirá, además, que los romeros consumas en el supermercado, la farmacia o las dos cafeterías de la localidad.

Dozón ya tuvo en su momento un albergue público, junto a las piscinas municipales, y que aún se anuncia en la página web del Concello. En los últimos meses, y a falta de un alojamiento «oficial», la casa de turismo rural próxima al consistorio sirve como zona de descanso para las personas que cubren esta ruta jacobea. Para el alcalde es evidente que la reapertura de este servicio por parte de la administración supone una oportunidad «para revitalizar y dinamizar el núcleo de O Castro».

Retirada de la modificación de la plantilla de personal

El gobierno local del PP retiró del orden del día del pleno la modificación de la plantilla de personal del Concello relativa al presupuesto de 2024, que está prorrogado en el presente ejercicio. La intención del ejecutivo, según explica el BNG, es convertir una plaza de auxiliar administrativo, enclavada en la categoría C2, en un puesto A1, al que pertenecen los secretarios-interventores, por ejemplo. El BNG considera más urgente que esta conversión la cobertura de otras plazas que han quedado vacantes en la administración local, como la de conserje o la de una trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar.

Este partido también preguntó en el pleno por las obras de bacheo de las pistas municipales. El ejecutivo local respondió que están en proceso de licitación. Para el Bloque, que conforma la oposición política de Dozón junto a UCIN, estos trabajos tendrían que haberse acometido ya durante el verano, para evitar las lluvias y así la prolongación de estas intervenciones.