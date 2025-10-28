El BNG culpa al gobierno de Crespo de desmantelar la Policía Local de Lalín

El BNG acusa al gobierno de Lalín de la desmantelación de la Policía Local. Mari Fernández, responsable local del Bloque, asegura que «los tres nuevos policías locales no serán efectivos hasta julio de 2026». El BNG recuerda que el gobierno decidió prescindir de un agente de la policía local a principios de año para dedicarlo a funciones en ferias y festivales, algo totalmente incomprensible para los nacionalistas, lo que supone pasar de 10 a 9 agentes. También desvelan a mayores que, «debido a un paro laboral, algo normal en cualquier estructura de personal, el número de agentes ha sido de 8 durante varios meses».

Fernández recuerda que en el cuatripartito el servicio estaba formado por 15 policías locales y que se está causando importantes deficiencias en las distintas tareas de este organismo. Señala que ya informó a principios de este año que en 2024 no había servicio de Policía Local las noches de lunes a jueves ni los domingos. «De los siete días de la semana, cinco de ellos el municipio estuvo sin policía por la noche. Pero lo que parecía insalvable para mal, que era que sólo habría policía local las noches de los viernes y sábados, resulta que hoy no es así, porque en 2025, solo habrá presencia policial un fin de semana al mes en las noches de los viernes y sábados, manteniéndose las carencias del año pasado», de no tener noches de domingo a jueves. Para el BNG es una situación «insoportable, a la que se suma el hecho de que la Guardia Civil dispone de una única patrulla para toda la comarca, lo que demuestra que los tiempos de respuesta son a todas luces deficientes».