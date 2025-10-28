Avanza el proyecto Ulla Navegable

La directora general de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, se reunió con los alcaldes de Vedra, A Estrada y Boqueixón para tratar el proyecto Ulla Navegable. Durante el encuentro se evaluó la colaboración entre la Consellería y los concellos para impulsar el turismo de naturaleza mediante rutas en kayak por el río.