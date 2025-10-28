Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ArcoCelta inicia la temporada de Tiro con Arco 3D Indoor

El pasado fin de semana dio comienzo una nueva campaña de Tiro con Arco 3D Indoor con presencia lalinense. El equipo del ArcoCelta estuvo compuesto por Roi López, Laura Fernández, Herminio López, Javier Pérez, César García y Aarón Martínez, que demostraron estar en forma en el arranque de la competición. A destacar la segunda posición de César García en arco desnudo unificado o la cuarta posición de Herminio López en tradicional unificado.

