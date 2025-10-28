Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aproban a agrupación de parcelas no Lalín 2000

O DOG publicou onte a aprobación inicial do estudo de detalle para a agrupación de parcelas no polígono industrial Lalín 2000. Dito estudo foi redactado polo arquitecto Ignacio Lampaya Nasarre e sométese a exposición pública durante un mes. Pode consultarse no servizo de Urbanismo do Concello.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents