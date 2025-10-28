Acometerán mejoras en los accesos a cuatro núcleos de Dornelas

El Concello de Silleda ha adjudicado obras de mejora viaria en la parroquia de Dornelas con una inversión que supera los 210.000 euros. Las actuaciones se financiarán con cargo al crédito extraordinario de 1.750.000 euros, que incluye actuaciones en accesos de diez parroquias.

Los trabajos, concedidos a Construcciones Taboada y Ramos SL, darán comienzo en los próximos días. Se desarrollarán en los lugares de Bascuas, O Portiño, Dornelas y Resedo, con actuaciones en varios ramales. Además de mejorar los accesos a los cuatro núcleos, las obras servirán para acondicionar las entradas a explotaciones ganaderas y parcelas agrícolas y forestales de su ámbito. Los trabajos incluyen limpieza de cunetas, riego asfáltico de adherencia y pavimentación con hormigón bituminoso en caliente.

Obras en marcha

A día de hoy, en el marco de este proyecto, han sido ejecutadas las obras de Toxa y Toiriz (Silleda), Costela (Margaride), Rellas, todo el núcleo de Xestoso, Abades, Piñeiro y Chapa. Y están en fase de licitación las proyectadas en Cira y Ponte, que está previsto adjudicar en los próximos días, una vez recibidos ya los informes sectoriales pertinentes.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento continúa con su programación de mejoras en la red viaria municipal, dando respuesta a las demandas vecinales y contribuyendo a mejorar la seguridad y accesibilidad en los núcleos rurales del municipio.