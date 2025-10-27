La Xunta licita las expropiaciones para ampliar el parque empresarial de Toedo

La Xunta de Galicia, a través de Xestión do Solo de Galicia (Xestur), acaba de licitar el contrato del proyecto de expropiación y de apoyo técnico de los terrenos, bienes y derechos afectados por la segunda ampliación del Parque Empresarial de Toedo, en A Estrada, que permitirá incrementar en 156.685 metros cuadrados la superficie actual.

Xestur aprobó el pasado 25 de septiembre el expediente del proyecto de expropiación, que se tramitará en paralelo con el Plan Estructurante de Ordenación del Suelo Empresarial (PEOSE), aprobado por la Dirección General de Estrategia Industrial y Suelo Empresarial el pasado 26 de agosto y del que tomó conocimiento el Consello de la Xunta el 9 de septiembre. El plazo estimado de ejecución es de 18 meses.

Esta nueva ampliación del Parque Empresarial de Toedo prevé incrementar en un 45 % la superficie actual, con lo que el parque pasará a contar con 347.239 metros cuadrados. El gobierno gallego atiende así la demanda de la comarca de Tabeirós-Terra de Montes de disponer de más suelo empresarial para impulsar la implantación de nuevas industrias o permitir que las existentes puedan aumentar su capacidad productiva. El presupuesto global previsto para esta actuación asciende a 13,39 millones de euros.

La Xunta enmarca esta actuación e n una estrategia para «crear un tejido empresarial fuerte y competitivo», dotándolo de más suelo industrial y basándose en un modelo de desarrollo «ordenado, eficiente y respetuoso con el medio ambiente», que atraiga inversiones, fomente la creación de empleo y garantice el equilibrio territorial. La administración busca reforzar esta inciativa con la ampliación de la AG-59 hasa O Rollo, en Vea.