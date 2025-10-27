Silleda camina unida por el lazo del autismo

El concello de Silleda vivió este domingo 26 de octubre una jornada de deporte, solidaridad y convivencia con la celebración de la Andaina Solidaria a favor del autismo, organizada por la asociación Aupa Deza (Asociación Unida de Pais Azuis de Deza). Esta tercera edición de la caminata logró reunir a 210 participantes, consolidándose como una cita ya tradicional del otoño silledense.

La marcha partió a las 10.00 horas desde la Praza Siñor Afranio, punto de inicio y final de una ruta circular de 12 kilómetros de baja dificultad, diseñada para todos los públicos. El recorrido discurrió por los lugares de Silleda, Toiriz, Siador y Trasfontao, combinando tramos urbanos y rurales que mostraron la riqueza paisajística y patrimonial del municipio.

Visita al Pazo de sestelo. | X. P.

Uno de los momentos más destacados fue la visita al Pazo de Sestelo, en Siador, cuya finca y jardines fueron abiertos especialmente para la ocasión gracias a la colaboración de la familia de Roberto Rivas. Los participantes pudieron pasear entre sus cuidados espacios verdes antes de continuar hacia el recinto de A Saleta, donde se instaló un punto de avituallamiento. Al finalizar la ruta, la organización también ofreció una merienda para reponer fuerzas.

Pequeña parada durante la caminata. | X. P.

El evento reunió a personas de todas las edades –desde niños de apenas cinco años hasta mayores de más de setenta–, y contó también con la participación de miembros del gobierno local, entre ellos la alcaldesa Paula Fernández Pena y varios concejales del grupo socialista, además de representantes del BNG.

El precio de la inscripción, 8 euros, incluía una camiseta conmemorativa y contribuía a apoyar la labor de Aupa Deza,que trabaja por la inclusión y visibilidad de las personas con autismo en la zona.