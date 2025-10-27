Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Silleda camina unida por el lazo del autismo

Un total de 210 personas participaron este domingo por la mañana en la tercera edición de la Andaina Solidaria a favor del autismo organizada por Aupa Deza. Una ruta circular de 12 kilómetros por los puntos de más interés paisajístico y patrimonial de Silleda.

La comitiva, de 210 personas. | X. P

Nerea Couceiro

Silleda

El concello de Silleda vivió este domingo 26 de octubre una jornada de deporte, solidaridad y convivencia con la celebración de la Andaina Solidaria a favor del autismo, organizada por la asociación Aupa Deza (Asociación Unida de Pais Azuis de Deza). Esta tercera edición de la caminata logró reunir a 210 participantes, consolidándose como una cita ya tradicional del otoño silledense.

La marcha partió a las 10.00 horas desde la Praza Siñor Afranio, punto de inicio y final de una ruta circular de 12 kilómetros de baja dificultad, diseñada para todos los públicos. El recorrido discurrió por los lugares de Silleda, Toiriz, Siador y Trasfontao, combinando tramos urbanos y rurales que mostraron la riqueza paisajística y patrimonial del municipio.

Visita al Pazo de sestelo. | X. P.

Uno de los momentos más destacados fue la visita al Pazo de Sestelo, en Siador, cuya finca y jardines fueron abiertos especialmente para la ocasión gracias a la colaboración de la familia de Roberto Rivas. Los participantes pudieron pasear entre sus cuidados espacios verdes antes de continuar hacia el recinto de A Saleta, donde se instaló un punto de avituallamiento. Al finalizar la ruta, la organización también ofreció una merienda para reponer fuerzas.

Pequeña parada durante la caminata. | X. P.

El evento reunió a personas de todas las edades –desde niños de apenas cinco años hasta mayores de más de setenta–, y contó también con la participación de miembros del gobierno local, entre ellos la alcaldesa Paula Fernández Pena y varios concejales del grupo socialista, además de representantes del BNG.

El precio de la inscripción, 8 euros, incluía una camiseta conmemorativa y contribuía a apoyar la labor de Aupa Deza,que trabaja por la inclusión y visibilidad de las personas con autismo en la zona.

