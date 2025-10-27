Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ruta literaria comentada por el Gres de Neira Vilas

Los asistentes en uno de los puntos de parada.

Los asistentes en uno de los puntos de parada.

REDACCIÓN

Vila de Cruces

Este sábado 25 la parroquia crucense de Gres acogió una ruta literaria en honor al escritor Neira Vilas de la mano de Mari Luz Barreiro.

La comitiva partió a las 16,30 horas, pasando por la Casa do ROmano, la escuel, el aserradero, la casa nueva, el resío y el río Ulla, el puente románico Ponte Ledesma, la casa do Castelo, las islas de Gres, el lugar de la Capela, la iglesia y el cementerio de Gres y la Fundación Xosé Neira vilas. La actividad contó con participantes de todas las esdades, y demostró tener muy buena acogida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents