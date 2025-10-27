José Gulías y Candela Vázquez reinan en la danza europea

Scene Ballet ha entrado este fin de semana en el Olimpo de la danza continental. La expedición de la academia de danza lalinense regresa de su experiencia en el Campeonato de Europa de Danza con un botín compuesto por un título europeo y una medalla de bronce. En concreto, el joven bailarín lalinense José Gulías Rodríguez consiguió proclamarse campeón de Europa en danza clásica en preparatorio 2.

La actuación de Gulías fue ponderada por un jurado compuesto por algunos de los grandes especialistas europeos del baile. El campeón europeo iniciaba ayer junto a su familia una visita a la capital de Francia a modo de premio por su excelente actuación en el certamen de Dijon.

Por su parte, la chantadina Candela Vázquez Eireos consiguió subirse al tercer cajón del podio francés dentro de la modalidad de danza urbana preparatorio. Vázquez ha emprendido este lunes el viaje de regreso a su tierra natal entre las felicitaciones de sus compañeros de Scene Ballet.

Desde la dirección del centro se recuerda que «de la fase nacional del concurso CND España pasaron ocho coreografías individuales a la fase internacional del concurso celebrado en Dijon. De las ocho, cinco competían en danza clásica en diferentes edades y tres en danza urbana. Y de las ocho coreografías individuales obtuvimos dos importantes premios».

La chantadina Candela Vázquez con sus trofeos.

La relación de bailarines de Scene Ballet presentes en la cita del Palais des Congrès de este fin de semana se completó, en danza clásica, con Yohanna Viera Brito, Mara Blanco López, Lidia González Nogueira y Saleta Cea Cea. Los concursantes de danza urbana de Scene Ballet en el evento continental fueron también Olaya Gil López y Jimena García Fernández, esta última de Chantada.

Plataforma

Europa, cuna de arte y cultura, acoge año tras año uno de los eventos más destacados en el mundo de la danza. Este emocionante certamen atrae a bailarines de élite de todos los rincones del continente, brindando una plataforma única para mostrar su destreza y talento frente a un exigente panel de jurados y una audiencia entusiasta. De ahí, la importancia que tienen los dos galardones conseguidos por la escuela con sede en la capital dezana.

Más allá de la competición, el evento ofreció una oportunidad única para que los bailarines «se inspiren entre sí, compartan conocimientos y establezcan conexiones significativas con profesionales del campo. Masterclass y encuentros que enriquecen la experiencia, creando un ambiente de crecimiento y compañerismo tejiendo así puentes entre todas las escuelas de danza de Europa», puntualizan desde la organización.

A lo largo de los años, este concurso ha sido el trampolín de numerosas estrellas del mundo de la danza. Bailarines que una vez pasaron por este escenario ahora encabezan compañías de renombre mundial o triunfan como solistas internacionales, llevando consigo el legado del concurso a cada paso que dan. Gulías y Vázquez ya forman parte de ese selecto número de aspirantes a la gloria.