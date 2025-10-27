Comunican a ganaderos y tratantes la suspensión de las pujas de la Central

Los recursos tecnológicos son una de las señas de identidad de Central Agropecuaria de Galicia y en esta ocasión fueron esenciales para comunicar al sector la suspensión de las, al menos, tres próximas subastas semanales a consecuencia de las medidas tomadas por la Xunta contra la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC). Ganaderos y tratantes recibieron ayer por la mañana una comunicación de la Fundación Semana Verde de Galicia en la que se informa de la suspensión de ferias, certámenes, subastas, mercados y todo tipo concentración de ganado en Galicia, que en este caso afecta ya a la puja de mañana día 28.

La entidad silledense recuerda que las medidas adoptadas por la Consellería de Medio Rural entran hoy en vigor con su publicación en el Diario Oficial de Galicia y se extenderán por un mínimo de 21 días, forzando de este modo la suspensión de las subastas del martes y de los días 4 y 11 de noviembre. «Compradores y vendedores ya fueron informados a través de la aplicación que manejan también para la subasta», indicaban desde el organismo ferial, consiente de que esta patología «es muy contagiosa».

Los bovinos que lleguen a Galicia con destino a sacrificio podrán entrar en la comunidad, siempre que sean trasladados directamente a los mataderos. Además los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes de España o del extranjero quedarán inmovilizados de manera cautelar durante estos 21 días.

Más de 47.000 animales vendidos y 53,3 millones de facturación en lo que va de año

La Central movilizó en lo que llevamos de año transacciones que rebasan los 53 millones de euros. Es el resultado del cómputo de las ventas cerradas en las subastas semanales celebradas entre principios de año [la primera fue el 7 de enero] y la del pasado día 21. La coincidencia con la Semana Verde o un ciberataque, en junio, fueron jornadas solo con mesas de precios y hasta la fecha se celebraron exactamente 38 jornadas de subastas. Además, en este tiempo se comercializaron un total de 47.186 reses de las 50.433 que llegaron a las instalaciones, una vez que en este censo se incluyen terneros o vacas rechazadas o lo que no entraron en la puja. Durante el mes de enero los ganaderos llevaron 5.733 reses, de las que 5.508 encontraron comprador. En febrero fueron 6.090 y 5.752, respectivamente, y 5.661 y 5.374 en marzo. Durante las cuatro sesiones de abril [en una solo hubo mesa de precios] acudieron 5.115 animales, con 4.860 ventas, mientras que el desglose de mayo es de 4.442 y 3.762. La primera puja de junio se limitó a terneros de recría y en la del 24 solo se celebró mesa de precios, con 2.191 ejemplares en el recinto en las dos restantes jornadas, de los que 2.117 fueron comercializadas. El récord mensual de afluencia se alcanzó en julio, con 7.195 reses, y 6.784 ventas. En agosto fueron 4.400 y 4.142 con comprador, y los números de septiembre indican que acudieron 6.838 animales, de los que se vendieron 6.526. En las dos pujas de este mes se dio salida a 2.631 de los 2.770. La facturación exacta de lo que llevamos de año asciende a 53.255.027 euros. Si excluimos este mes, por ser incompleto, el promedio mensual de transacciones se sitúa en 5,5 millones. Los mejores registros se alcanzaron en julio [8,5 millones] y el pasado septiembre; con 8,2.