Comuneros de Currospedriños alertan de tareas no autorizadas en el monte
REDACCIÓN
Comuneros del monte vecinal de Currospedriños, en la parroquia silledense de Refoxos, muestran su malestar por la aparición estos días de un rollo de silo de hierba para la alimentación del ganado. El miembro de la comunidad de montes Julio Ramos señala que una vez que la comunidad no maneja este tipo de alimentos para el ganado se presupone que alguien lo dejó ahí y solicita a esta persona que retire el rollo en descomposición lo antes posible «para evitar tener que presentar denuncia».
Posibles denuncias
Por otro lado, los comuneros denuncian de nuevo la realización de diferentes tareas «ilegales no autorizadas ni aprobadas en asamblea y sin ningún acuerdo vecinal» en distintas parcelas del mencionado monte de Currospedriños. En este sentido solicitan a estas personas que llevan a cabo estas actuaciones «ilegales en el monte que desistan para evitar pedirle responsabilidades ante los organismos oficiales», concluye Julio Ramos en su comunicado.
