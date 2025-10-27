El BNG propone un plan de 3 fases para revitalizar la Plaza de Abastos

El BNG ha presentado una moción en el Concello da Estrada para reactivar la Praza de Abastos, que actualmente consideran infrautilizada. Propone un plan en tres fases con medidas como rebajas de alquileres, mercados temáticos y una futura reforma integral, con un presupuesto estimado de 400.000 euros, en la que contempla párking y barra. El grupo nacionalista pide crear una comisión con los sectores implicados y que el gobierno local apruebe y ponga en marcha el plan en seis meses