El BNG propone un plan de 3 fases para revitalizar la Plaza de Abastos
REDACCIÓN
A Estrada
El BNG ha presentado una moción en el Concello da Estrada para reactivar la Praza de Abastos, que actualmente consideran infrautilizada. Propone un plan en tres fases con medidas como rebajas de alquileres, mercados temáticos y una futura reforma integral, con un presupuesto estimado de 400.000 euros, en la que contempla párking y barra. El grupo nacionalista pide crear una comisión con los sectores implicados y que el gobierno local apruebe y ponga en marcha el plan en seis meses
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones
- Herido un hombre tras estallar su caravana en la playa de Tuia
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- Mitsubishi adquiere las principales autovías entre Oporto y la frontera
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- El mar de ardora llega a Moaña
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia