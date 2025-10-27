Atropellan a una mujer de mediana edad en la calle 25 de xullo de A Estrada

Esta mañana, a las 10.32 horas, una mujer de unos 50 años resultó atropellada en A Estrada mientras cruzaba por el paso de peatones de la calle 25 de Xullo en dirección a la Cañoteira. El vehículo circulaba a baja velocidad, aunque la peatona presentaba dolor en las extremidades inferiores.

A petición del 061, una unidad móvil de Emerxencias A Estrada se desplazó hasta el lugar para trasladar a la mujer al Punto de Atención Continuada (PAC) de la localidad.

La Policía Local también fue alertada del suceso y acudió al punto para gestionar el siniestro y recabar información sobre las circunstancias del accidente.