Atropellan a una mujer de mediana edad en la calle 25 de xullo de A Estrada
Redacción
A Estrada
Esta mañana, a las 10.32 horas, una mujer de unos 50 años resultó atropellada en A Estrada mientras cruzaba por el paso de peatones de la calle 25 de Xullo en dirección a la Cañoteira. El vehículo circulaba a baja velocidad, aunque la peatona presentaba dolor en las extremidades inferiores.
A petición del 061, una unidad móvil de Emerxencias A Estrada se desplazó hasta el lugar para trasladar a la mujer al Punto de Atención Continuada (PAC) de la localidad.
La Policía Local también fue alertada del suceso y acudió al punto para gestionar el siniestro y recabar información sobre las circunstancias del accidente.
