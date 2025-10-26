Vuelven las cena-baile de Navidad de Samaná
El restaurante Samaná de A Estrada ya tiene fechas para sus Cena-Baile de Navidad. Serán los días 6, 13, 20 y 27 de noviembre, con menu cerrado por un precio de 50 euros, que incluye entrantes, primer y segundo plato, y postre, además de bebida. Habrá animación musical a cargo de Dj Will. Las reservas pueden realizarse a través del 674486405
- Davila 23/10/2025
