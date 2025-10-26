La silledense con más de 39.000 días

Celebrar un siglo de vida está al alcance de muy pocos, pero estar rondando ya los 110 es extraordinario. Pues bien, Nieves Esther Taboada Estévez sopló ayer en Silleda nada menos que 107 velas. Natural de la parroquia de Siador, es la persona de mas edad del municipio así como una de las más longevas de la comarca.

La celebración tuvo lugar en la Vivienda Comunitaria Vitalar situada en la parroquia de Ponte, donde Nieves reside desde hace algún años. A su lado, además de miembros de la familia de la flamante centenaria estuvieron hoy la alcaldesa, Paula Fernández Pena, y la concejala de Benestar, Ángela Troitiño, que acudieron en representación de todo el municipio para felicitarla y reconocer su trayectoria de vida. Nieves, que nació en la aldea de Cóscaros, en la parroquia de Siador en 1918, vivió sola hasta los 102 años. Junto con su marido, Manuel Rozas, trabajó a destajo en la tierra y con el ganado. Con una gran vitalidad, fue siempre una mujer cariñosa y resilente, muy querida por sus convecinos.

Precisamente con ella, el Concello de Silleda abrió en enero de 2024 el programa (in) VISIBLES, doce meses, doce mujeres, como ejemplo de vitalidad y compromiso con la comunidad. Además, en noviembre de 2023, tuvo la oportunidad y el honor de inaugurar las dependencias de la nueva casa consistorial por su condición de vecina de mayor edad.

En nombre del la administración pública silledense Paula Fernández Pena mostró, en su 107 aniversario su gratitud «por contar con personas como Nieves que, con su presencia y vida, aportan identidad, memoria y riqueza humana a nuestro municipio».