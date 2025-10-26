Vecinos de Lalín se suman a las quejas de personal sanitario y de técnicos del servicio autonómico de transporte urgente por los aparcamientos prohibidos en el entorno del Centro Integral de Saúde de Lalín. Además de coches que ocupan la plaza principal de entrada al complejo sanitario, dificultando o impidiendo la salida y entrada de ambulancias, también es frecuente ver vehículos estacionados en plazas reservadas para personas con movilidad reducida o en carriles interiores de circulación del centro de salud. La valla con una señal de prohibición de estacionamiento no está dando el resultado esperado y estas prácticas irregulares se suceden desde hace un año, con la apertura del CIS.

Respaldo a las quejas de personal del 061 por aparcamientos en el CIS