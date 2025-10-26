Pena: «Planificamos un urbanismo con el que construir una Silleda mejor»

El gobierno de Silleda presentó ayer las conclusiones del proyecto denominado Diagnose urbana con perspectiva de xénero, una iniciativa que analiza el uso y la configuración de los espacios públicos en Silleda y A Bandeira para avanzar hacia villas más inclusivas, seguras y sostenibles. La iniciativa, promovida por la concejalía de Xestión Urbana en colaboración con la de Igualdade, se desarrolló durante los últimos meses mediante rutas participativas y encuentros con colectivos vecinales, personal técnico, personal municipal y distintos agentes sociales.

A partir de las aportaciones recogidas, el documento identifica las principales demandas ciudadanas en materia de movilidad, accesibilidad, seguridad y convivencia y formula propuestas que incorporan la mirada de los cuidados al diseño urbano. Durante la presentación, la alcaldesa, Paula Fernández Pena, subrayó que «esta diagnosis no es una simple lista de actuaciones pendientes sino una hoja de ruta compartida que dibuja el modelo de villa que Silleda quiere ser, un lugar pensado para vivir con bienestar, seguridad e igualdad, en el que el espacio público se diseña al servicio de las personas». El proyecto nace para dar cumplimiento a la medida 1.8 de Aplicación de la perspectiva de género al urbanismo local, recogida en la AGENDA 2030 de Silleda, y alinease con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ( 3 Salud y bienestar, 5 Igualdad de género, 10 Reducción de las desigualdades, 11 Ciudades y comunidades sostenibles, 16 Paz, justicia e instituciones sólidas y 17 Alianzas para lograr los objetivos ).

«Nuestro deber es planificar urbanísticamente , pensando en todas las personas, sin exclusiones, para construir una Silleda todavía mejor» , remarcó la mandataria en el acto celebrado en la sede municipal. La coordinación corrió a cargo de la arquitecta silledense Natalia Campos, contó que participación de Cristina Botana Iglesias, Raquel Doallo Álvarez y María Novas Ferradás, profesionales referentes en los ámbitos del urbanismo, la participación ciudadana y la economía social. La diagnosis se enmarca como proyecto piloto en el programa SMAART de la Universidade da Coruña, orientado a mejorar los asentamientos rurales desde una perspectiva social y ambiental, lo que sitúa Silleda como uno de los ayuntamientos gallegos pioneros en este ámbito.

La alcaldesa anunció además que, en el marco de las conclusión de la diagnosis, se ha presentado ya una solicitud de financiación de actuación tanto en la villa de Silleda como de A Bandeira al Ministerio de Derechos Sociales en el marco de la Agenda 2030.

Por otro lado, este acto fue aprovechado para abrir la programación del Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres.

Contratación de las obras en la Avenida do Parque

Pena anunció la inminente adjudicación de las obras de la avenida del Parque por un importe de 676.146 euros a la empresa Taboada y Ramos, a la unica que concurrió al proceso de licitación. Los trabajos comenzarán de inmediato por el tramo de la calle Santa Eulalia, para no interferir en los actos navideños. El proyecto, que fue presentado en noviembre del pasado año a los vecinos y que también se realizó con un procedimiento de participación vecinal– con encuestas en las que se realizaron aportaciones a lo que fue la propuesta final– afectará al primer tramo de la Avenida del Parque (desde el enlace con la calle Trasdeza hasta el cruce con Santa Eulalia) y también al entorno de la Plaza da Igrexa.Incluye la creación de una amplia zona verde con bancos integrados al principio de la avenida, la plantación de nuevos árboles de gran porte, la reubicación de la parada de taxis para optimizar el espacio público, y la ampliación del área de la plaza mediante la demolición del cierre del recinto eclesiástico, lo que permitirá crear una zona con escalones tipo auditorio hacia Santa Eulalia. Esta intervención forma parte de la estrategia municipal para completar el llamado cinturón verde de Silleda, un itinerario que reforzará la seguridad, la accesibilidad y la iluminación en el núcleo urbano, con actuaciones ya ejecutadas en las calles Arturo Pérez Lázara, Progreso y Chousa Nova.