O colexio de Agolada reabre a biblioteca a toda a veciñanza
O centro pretende por en marcha un clube de lectura familiar
Á. G.
Coincidindo coa celebración do Día das Bibliotecas Escolares, o pasado venres 24 de outubro celebrouse a reapertura da biblioteca do CEIP Plurilingüe de Agolada, despois dun tempo pechada pola súa restauración.
Foi un acto moi especial e cheo de simbolismo, que contou coa presenza de gran parte da comunidade educativa, xunto con Luis Calvo, alcalde de Agolada; a antiga mestra Doña Pilar; o escritor Manuel Busto; Paula Coego, en representación da ANPA; o artista Miguel Ángel Ayude; e a asesora do CRF de Lalín, Silvia Peña Mejomín. O evento estivo conducido polo director do centro, Santiago Gómez Fuentes, e contou coa implicación e colaboración de todo o profesorado, que fixo posible este momento de reencontro e celebración no colexio público.
Durante os últimos meses realizouse un acondicionamento integral da biblioteca agoladea, cunha renovación do mobiliario e a creación de espazos máis acolledores, accesibles e dinámicos. O novo deseño integra zonas de lectura, investigación, innovación, xogos e construción, dentro dos programas de Bibliotecas Creativas.
Este curso, o proxecto do centro leva por título «Vai de parroquias», unha iniciativa que busca poñer en valor o rural, a identidade local e as raíces do municipio, convidando a toda a comunidade educativa a «redescubrir o que nos fai únicos» segundo Santiago Gómez.
Ademais, o colexio pretende abrir este espazo á veciñanza de Agolada, ofrecendo un punto de encontro para pequenos e maiores, e impulsar novas iniciativas como un club de lectura familiar e a continuidade do proxecto «Radio na Biblio».
Con esta reapertura, a biblioteca do CEIP Plurilingüe de Agolada renace como un lugar vivo, participativo e aberto á comunidade, no que a lectura, a creatividade e o amor polo rural se unen para seguir facendo escola.
- Davila 23/10/2025
