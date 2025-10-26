Lucía Fernández debuta en el ámbito profesional del pádel

La silledense Lucía Fernández Molinero y su compañera, la viguesa Carmen López, y su coach Agustín Fernández de Fmsport Deza Pádel se trasladan a Portugal, a la localidad de Paredes para disputar su primera competición profesional a nivel internacional. En tierras lusas se las verán con las mejores promesas portuguesas .Se trata del comienzo de las dos jugadoras gallegas en el ámbito internacional donde van clasificando y puntuando para el circuito profesional Premier Pádel, evento internacional propiedad de Qatar Envestiment Sport.

Hasta ahora ninguna de las dos no podían participar en estos circuitos por ser menores de 16 años, pero el FIP Promises ofrece puntuación y que jugadores profesionales menores puedan comenzar a puntuar en la liga más elevada del Pádel mundial, donde tanto Lucía Fernández como Carmen López esperan destacar.