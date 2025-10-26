El IES Ramón Aller estrenará nuevas instalaciones en el curso 2027-2028

«Son unas obras demandadas por el centro educativo, que quiere crecer en oferta y para eso es necesario crecer en espacio». Así resumió el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el proyecto de ampliación del IES Ramón Aller Ulloa de Lalín. Las obras, en marcha, culminarán con un nuevo módulo constructivo que tendrá 2.164 metros cuadrados distribuidos en tres alturas. Estará dotado de aulas, talleres, laboratorio, un espacio de foro, diversos locales técnicos y uno Polo Creativo, que dará servicio a todo el alumnado del instituto. Dispondrá de dos núcleos de comunicación verticales y un ascensor.

El volumen se sitúa en la zona sur de la parcela, conectado al edificio actual, tendrá estructura de hormigón con acabado exterior en sistema de aislamiento térmico SATE y cubierta inclinada de panel sándwich. El programa de la intervención incluye también mejoras puntuales en las edificaciones existentes, como la apertura de ventanas en la cafetería para dotarla de iluminación y ventilación natural y el acondicionamiento de un almacén, entre otras. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que la previsión es que las nuevas instalaciones estén finalizadas en octubre de 2026. Así, debería estar listo para acoger al alumnado de cara al curso escolar 2027-2028.

Con un presupuesto próximo a los 3,3 millones, la actuación, en palabras del conselleiro, tiene como objetivo reforzar los equipamientos en la familia de informática, una formación profesional «con amplia demanda» y las salidas profesionales con las que cuenta esta formación académica.

Entre las principales actuaciones en la capital dezana destacó la central de biomasa del CEIP Xesús Golmar (1,3 millones), la rehabilitación integral del CEIP Xoaquín Loriga (661.000 euros), o la renovación de cubierta y ventanas del CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza (538.000) y del CEIP Plurilingüe Varela Buxán (356.000). Además, ya están a más del 80% de ejecución las obras de reforma de la instalación contra incendios del IES Laxeiro por 140.000 euros.

Además, en el conjunto de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes la inversión se eleva a más de 17,7 millones, con obras tan importantes como la ampliación del IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez (3 millones) y las rehabilitaciones de los colegios Pérez Viondi (un millón) y de Figueroa (800.000 euros) en A Estrada; la reforma del CEIP Plurilingüe de Agolada (611.000 euros), el cambio de ventanas del Colegio Plurilingüe de Rodeiro (494.000), o las mejoras sectoriales en los colegios Nosa Señora das Dores (481.000) y de Soutelo de Montes (294.000) de Forcarei. También están ya finalizadas las obras de cubiertas y aseos en el CEIP Plurilingüe de Silleda (420.000) y en el CEIP Ramón de Valenzuela de A Bandeira (377.000), y las de cambio de luminarias en el IES Plurilingüe Pintor Colmeiro (96.200), así como las de cambio de cubiertas, ventanas e instalaciones eléctrica y de fontanería en el CEIP Pío Cabanillas Gallas de Dozón.

Durante la visita al instituto su directora planteó a representantes de la adjudicataria la conveniencia de habilitar un vial que rodee esta nueva edificación, cuestión que será analizada por parte de la empresa. El proyecto fue concedido a la UTE Melcor Ábaco, que presentó la mejor oferta económica entre un total de doce empresas que concurrieron al concurso.

Crespo: «Para que toque la lotería hay que comprar boleto»

El conselleiro subrayó que el Gobierno autonómico está desarrollando diferentes proyectos en Lalín por un importe de 42 millones, de los que cerca de 15 están consignados en los presupuestos de 2026. Román Rodríguez, destacó que estas cuentas de la Xunta en la capital dezana permiten blindar una serie de actuaciones que abarcan mejoras en el campo educativo, en el industrial, en el medioambiental y en el rural. Así, citó también acciones de otros departamentos autonómicos como el Polígono Lalín 2000, con una partida de 4,9 millones, el final del edificio de Medio Rural, con 2,5, las viviendas Agro Lalín de Arriba, con 2,9 en tres anualidades, la base de helicópteros, con 1,7, y la nueva depuradora, para la que hay consignado 261.960 euros en el próximo ejercicio. El alcalde, José Crespo, por su parte, subrayó que las cuentas de la Xunta para el municipio son muy buenas, circunstancia que se arrastra desde hace años. «Para que te toque la lotería hay que comprar el boleto», indicó, en alusión a las facilidades que ofrece el Concello a la Xunta para la implantación de servicios y la construcción de infraestructuras. En este sentido recordó que el Centro Integral de Salud (CIS) lalinense es una realidad desde hace más de un año y el previsto para Cangas todavía no porque la administración local morracense no fue capaz a estas alturas de aportar los terrenos. «Los dos proyectos comenzaron al mismo tiempo», manifestó. Puso el acento, además, en la nueva depuradora, estas obras del Aller, el polígono o el edificio de Medio Rural. El mandatario local también agradeció el respaldo de la Diputación provincial.